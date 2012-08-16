Турецкие силы уничтожили пещеры и склады РПК на севере Сирии и Ирака

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об уничтожении пещер и складов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака. Его слова приводит телеканал A Haber.
Акар уточнnл, что в результате действий турецких сил были уничтожены убежища террористов и штаб организации. Также сообщалось, что Турция нанесла удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии. В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.
Ранее мы сообщали, что появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула.
Видео: Telegram / SHOT
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