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Турецкие силы уничтожили пещеры и склады РПК на севере Сирии и Ирака

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Также был поражен штаб запрещенной в стране организации.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об уничтожении пещер и складов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака. Его слова приводит телеканал A Haber.

Акар уточнnл, что в результате действий турецких сил были уничтожены убежища террористов и штаб организации. Также сообщалось, что Турция нанесла удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии. В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.

Ранее мы сообщали, что появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: атака, минобороны турции, рабочая партия курдистана, сирия, хулуси акар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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