Турецкие интернет-пользователи обратились к России. Читатели портала Haber7 оказались недовольны опубликованным роликом, размещенном журналистами телеканала "Россия-1". В частности, эксперты продемонстрировали в сюжете ликвидацию дрона Bayraktar TB2 во время атаки российского дрона "Ланцет". В Анкаре заявили, что Москве еще предстоит увидеть турецких военных в боевых действиях.
Россия. Ты еще посмотришь нас на поле боя, конечно, если найдешь время убежать.
пользователь портала
Другие комментаторы напомнили, что "это всего лишь ролик". Третья сторона предложила быть осторожнее во взаимоотношениях с Россией и не накалять обстановку, так как напряженность между Москвой и Анкарой приведет к ущербу для обоих государств. Еще один пользователь считает, что от этой ситуации выиграют только США.
Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 5 ) Посмотреть все
В истории уже были русско-турецкие войны. И если турки напрягут память убегали каждый раз они. Так что помолчали бы лучше, вояки. В следующий раз можем и до Анкары дойти.
Нужно попросить единый народ турков и азербайджанцев из России, а то зажрались совсем. Деньги отмывают, обналичивают, кредиты миллиардами списывают и не возвращают России, что показывает, турки и азербайджанцы враги России, имеющие свои страны. И нечего тут в России 24 часа в сутки спирт и табак торговать, привет от Гитлера России передавать!
Мы видели .. Много раз... Учите мат . часть. Реальную историю нужно изучать ,а не довольствоваться фейками...
вы столько раз бежали что и не сосчитать
Можно подумать, что мы их в бою не видели ещё!