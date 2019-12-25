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Турецкие интернет-пользователи обратились к России
Сегодня, 7:58
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lesjasap

Турецкие интернет-пользователи обратились к России

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В Анкаре прокомментировал российский сюжет об уничтожении "Ланцетом" Bayraktar TB2.

Турецкие интернет-пользователи обратились к России. Читатели портала Haber7 оказались недовольны опубликованным роликом, размещенном журналистами телеканала "Россия-1". В частности, эксперты продемонстрировали в сюжете ликвидацию дрона Bayraktar TB2 во время атаки российского дрона "Ланцет". В Анкаре заявили, что Москве еще предстоит увидеть турецких военных в боевых действиях.

Россия. Ты еще посмотришь нас на поле боя, конечно, если найдешь время убежать.

пользователь портала

Другие комментаторы напомнили, что "это всего лишь ролик". Третья сторона предложила быть осторожнее во взаимоотношениях с Россией и не накалять обстановку, так как напряженность между Москвой и Анкарой приведет к ущербу для обоих государств. Еще один пользователь считает, что от этой ситуации выиграют только США.

Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео.

Фото: Pixabay.com

Теги: bayraktar tb2, ланцет
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 5 ) Посмотреть все

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Тутов Дмитрий
Сегодня 8:42

В истории уже были русско-турецкие войны. И если турки напрягут память убегали каждый раз они. Так что помолчали бы лучше, вояки. В следующий раз можем и до Анкары дойти.

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Oleg78K
Сегодня 8:31

Нужно попросить единый народ турков и азербайджанцев из России, а то зажрались совсем. Деньги отмывают, обналичивают, кредиты миллиардами списывают и не возвращают России, что показывает, турки и азербайджанцы враги России, имеющие свои страны. И нечего тут в России 24 часа в сутки спирт и табак торговать, привет от Гитлера России передавать!

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Аноним
Сегодня 8:24

Мы видели .. Много раз... Учите мат . часть. Реальную историю нужно изучать ,а не довольствоваться фейками...

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Аноним
Сегодня 8:28

вы столько раз бежали что и не сосчитать

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Аноним
Сегодня 8:20

Можно подумать, что мы их в бою не видели ещё!

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