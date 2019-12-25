В Анкаре прокомментировал российский сюжет об уничтожении "Ланцетом" Bayraktar TB2.

Турецкие интернет-пользователи обратились к России. Читатели портала Haber7 оказались недовольны опубликованным роликом, размещенном журналистами телеканала "Россия-1". В частности, эксперты продемонстрировали в сюжете ликвидацию дрона Bayraktar TB2 во время атаки российского дрона "Ланцет". В Анкаре заявили, что Москве еще предстоит увидеть турецких военных в боевых действиях.

Россия. Ты еще посмотришь нас на поле боя, конечно, если найдешь время убежать. пользователь портала

Другие комментаторы напомнили, что "это всего лишь ролик". Третья сторона предложила быть осторожнее во взаимоотношениях с Россией и не накалять обстановку, так как напряженность между Москвой и Анкарой приведет к ущербу для обоих государств. Еще один пользователь считает, что от этой ситуации выиграют только США.

Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео.

Фото: Pixabay.com