Турция закрыла въезд привитым "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" без ПЦР-теста

У приезжающих туристов, привитых "Спутником V", не будут требовать ПЦР-тест.

Турция запретила въезд на территорию страны туристам, которые прошли курс вакцинации российскими препаратами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", если у них нет отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России.

Правила въезда изменились с 14 сентября. Согласно нововведениям, Турция без требования теста теперь принимает только приезжих с сертификатами о вакцинации "Спутником V".

Туристы с другими российскими вакцинами, которые летят на отдых 14.09.2021 и позднее, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста и <…> результат теста на антиген. из сообщения АТОР

Уточняется, что сертификат вакцинации должен быть на английском языке, с указанием данных загранпаспорта и QR-кодом.

Напомним, на прошлой неделе посольство России в Анкаре сообщило, что Турция отказалась признавать сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт". Прибывающим туристам, привитым данной однокомпонентной вакциной, придется по прилету в страну сдавать отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном инфицировании или документ, подтверждающий наличие антител.

Ранее мы сообщали, что эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы сомневаются, что в России до конца года сможет установиться коллективный иммунитет к COVID-19.

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