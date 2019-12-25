Турция заинтересована в организации производства вакцины "Спутник V"

В Минздраве рассказали о намерениях Анкары производить российский препарат на территории страны.

Турция заинтересована в организации производства российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители Минздрава РФ. Чиновники уточнили, что Анкара хочет изготавливать препарат против коронавируса на собственных производственных мощностях.

Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей пресс-служба Минздрава России

Чиновники заметили, что производство вакцины в Турции на фармакологических производствах может быть налажено после необходимых токсикологических исследований, которые предусмотрены местным законодательством. По инициативе Анкары 10 ноября главы профильных ведомств провели телефонные переговоры по данному сотрудничеству. Михаил Мурашко уверил коллегу Фахреттина Коджи в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории.

Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле.

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