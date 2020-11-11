Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле

Тестирование препарата из РФ ведется успешно.

Николас Мадуро рассказал об испытаниях российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле. По словам политика, тестирование препарата на территории страны ведется успешно. Речь латиноамериканского президента транслировалась в Twitter-аккаунте.

Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле идут очень хорошо. Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты, но они идут хорошо Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что Каракас начал испытания российской вакцины против коронавируса в середине октября. В программе тестирования препарата принимают участие около двух тысяч добровольцев.

Мадуро: вакцинация от коронавируса в Венесуэле начнется в декабре.

Видео: YT / Nicolás Maduro