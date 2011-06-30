Турция предложила провести переговоры РФ с Западом в Стамбуле

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры России и США, Франции, Германии, Британии в Стамбуле. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на председателя объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаила Эмраха Карайеля.
Стамбул станет местом встречи, если согласятся все стороны. Анкара пытается снизить градус напряженности в регионе и достичь решения международных проблем.
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Фото: Pxhere
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