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Турция предложила провести переговоры РФ с Западом в Стамбуле
Сегодня, 20:11
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Турция предложила провести переговоры РФ с Западом в Стамбуле

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Стамбул станет местом встречи, если согласятся все стороны.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры  России и США, Франции, Германии, Британии в Стамбуле. Об этом сообщили РИА Новости  со ссылкой на председателя объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаила Эмраха Карайеля.

Стамбул станет местом встречи, если согласятся все стороны. Анкара пытается снизить градус напряженности в регионе и достичь решения международных проблем. 

Ранее на Piter.tv: с начала месяца число обстрелов Украиной приграничной территории РФ выросло.

Фото: Pxhere

Теги: переговоры с западом, политика, россия, стамбул, эрдоган
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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