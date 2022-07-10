Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии

По словам министра обороны страны, Анкара намерена сделать все для обеспечения безопасности.

Турция не будет откладывать военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, получила ли Анкара на саммите НАТО в Мадриде совета отложить операцию на севере Сирии, Акар заявил, что об этом не было и речи. Он также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не согласился бы на такое.

Мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, и мы полны решимости делать это в будущем. Хулуси Акар, министр обороны Турции

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии.

Видео: YouTube / Haber Global