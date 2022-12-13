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Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба

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Фатих Донмез рассказал, что изменения в законодательстве должны быть утверждены решением президента Турции.

Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN Türk сделал министр по энергетике и природным ресурсам Фатих Донмез. Чиновник пояснил, что изменения будут утверждены главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эксперт добавил, что в настоящее время республика потребляет порядка 50-60 миллиардов кубометров природного газа.

У нас есть возможность стать важным центром торговли в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого. В старом законе были правила для внутреннего рынка. Он был более ограничительным. С новым  - обеспечили большую свободу.

Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Напомним, что турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации совместно с Россией проекта газового хаба. Фатих Донмез в начале марта 2023 года говорил прессе о том, что вопрос будет вынесен на обсуждение законодательного органа страны, так как для реализации планов требуется внесение правок в законы.

Чавушоглу обеспокоился возможной эскалацией на Украине весной.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK

Теги: газовый хаб, турция, фатих донмез
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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