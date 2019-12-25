Сейчас турецкая сторона ведёт переговоры с несколькими странами и компаниями.

Турция готова зарегистрировать вакцину "Спутник V" после необходимых тестов. С заявлением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, российский препарат зарегистрируют, если испытания дадут положительный результат.

Мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и на той, которую разрабатывают турецкие ученые. Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Он отметил, что сейчас турецкая сторона ведёт переговоры с несколькими странами и компаниями. Среди них есть те, которые готовы предоставить вакцину до апреля 2021 года.

Ранее глава МВД Турции обвинил Twitter в цензуре и перешел в Telegram.