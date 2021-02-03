Глава МВД Турции обвинил Twitter в цензуре и перешел в Telegram

Сулейман Сойлу высказался по поводу реакции соцсети на его пост о "ЛГБТ-извращенцах".

Глава МВД Турции обвинил социальную сеть Twitter в цензуре и перешел в Telegram. Соответствующее видеообращение чиновника размещено на его новом личном аккаунте в социальной сети. Сулейман Сойлу уточнил, что вчера общественность увидела "политику запретов" в отношении поста, в котором власть выражала свое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

Twitter применил цензуру в отношении твита, в котором мы возражали против бессовестных атак ЛГБТ-извращенцев, напавших на наши святыни и ценности, и призвали наших детей не вступать в их игры Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Напомним, что ранее Сулейман Сойлу негативно высказался о протестах студентов Босфорского университета в Стамбуле. Организаторов митингов он назвал "ЛГБТ-извращенцами". Данный пост министра руководство социальной сети Тwitter пометило как сообщение, которое нарушает правила мессенджера "в отношении разжигания ненависти".

Турция намерена расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего.

Видео: TG / Süleyman Soylu