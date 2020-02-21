Турчинов рассказал, почему Украина не объявила войну России

Он настаивал на введении военного положения в 2014 году, однако не получил поддержки.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявил войну России и не ввел военное положение в стране. В эфире интернет-канала "Исландия" он заявил, что в 2014 году настаивал на введении военного положения, однако не получил поддержки на фоне борьбы за власть.

По словам Турчинова, считается, что когда есть военное положение, не проводятся никакие выборы. А в те времена нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров хотели стать президентом. В дальнейшем этот вопрос больше не поднимался, так как военное положение могло повлиять на финансовую помощь от МВФ и отпугнуть иностранных инвесторов.

Что касается объявления войны, Украина, по словам политика, до сих пор не может объявить войну ядерному государству.

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Видео: YouTube / 112 Украина