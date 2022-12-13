В лесу у ж/д платформы "Песочное" нашли труп женщины и 14 флаконов настойки "Пустырника"

На вид погибшей 40-50 лет.

Утром вторника, 11 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в лесу у ж/д платформы "Песочное". Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что труп находился в 50 м от платформы. На вид женщине 40-50 лет. Рядом было найдено 8 запакованных и 6 пустых флаконов настойки "Пустырника".

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в общежитии на набережной Малой Невки умер студент выпускного курса.

Фото: Pxhere