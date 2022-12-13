В общежитии на набережной Малой Невки умер студент выпускного курса

С места происшествия был госпитализирован ещё один молодой человек. Установлено, что он отравился метадоном.

Утром пятницы, 7 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в общежитии Морского Рыбопромышленного колледжа на набережной Малой Невки обнаружен труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 20-летнего студента 4 курса из Тюменской области. Кроме того, выяснилось, что бригадой скорой помощи забран ещё один старшекурсник из Новгородской области. Ровесника погибшего госпитализировали с острым отравлением метадоном в тяжёлом состоянии.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее мы сообщили о том, что из Обводного канала достали труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV