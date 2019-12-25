Мужчина жестоко избил свою жену и тестя в квартире на Комендантском проспекте

Ссора родственников в Приморском районе закончилась смертью одного из них. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Установлено, что 13 сентября в квартире дома №22 на Комендантском проспекте 26-летний гражданин Азербайджана жестоко избил свою 27-летнюю жену и ее 61-летнего отца.
Пострадавший с поверхностной раной волосистой части головы, ушибом мягких тканей головы, лица и грудной клетки справа, закрытой травмой груди обратился в больницу. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Однако в ночь на 16 сентября мужчина скончался.
Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Зятя умершего задержали и поместили в изолятор. Из квартиры изъяли следы рук, следы обуви, фрагмент доски, табуретку, биоматериалы, две дактокарты потерпевших.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что уроженец Карелии задержан в Петербурге за конфликт на парковке.
Фото: Piter.TV
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