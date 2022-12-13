В Гатчине нашли труп пенсионерки с колото-резанными ранами в частном доме

Вечером вторника, 28 марта, в полицию поступила информация о трупе пенсионерки в частном доме по улице Рыбакова в Гатчине. Об этом стало известно Piter.TV.
Оперативники обнаружили тело 77-летней женщины на полу в коридоре с телесными повреждениями в виде колото-резанных ран в область живота и груди.
Труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Лиговский проспект" обнаружен труп подростка с отёком мозга.
Фото: Piter.TV
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