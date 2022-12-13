В Гатчине нашли труп пенсионерки с колото-резанными ранами в частном доме

Возбуждено уголовное дело.

Вечером вторника, 28 марта, в полицию поступила информация о трупе пенсионерки в частном доме по улице Рыбакова в Гатчине. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили тело 77-летней женщины на полу в коридоре с телесными повреждениями в виде колото-резанных ран в область живота и груди.

Труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Лиговский проспект" обнаружен труп подростка с отёком мозга.

Фото: Piter.TV