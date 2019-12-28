Тройное ДТП помешало проезду машин на Пискаревском проспекте

Днем 6 февраля Пискаревский проспект забило пробкой из-за тройного ДТП недалеко от проспекта Маршала Блюхера. Фотографии инцидента появились в соцсетях.
По словам очевидцев, владелец серого "Хендай" захотел проскочить в пространство между двумя другими иномарками, не успевая оттормозиться. Однако маневр оказался неудачным, и автомобилист зацепил попутчиков.
По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших информации не поступало.
Ранее на КАД собралась пробка из-за ДТП с фурой и "ГАЗелью".
Фото: Виктория Соколова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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