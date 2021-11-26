Следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов уголовного дела.

Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Фигуранты обвиняются также в организации преступной деятельности.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации", задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения. пресс-служба СК РФ по Татарстану

Следствие считает, что двое мужчин являлись сторонниками международного религиозного объединения "Нурджулар" (запрещенное террористическое и экстремистское движение, запрещенное на территории РФ по решению Верховного суда). Подозреваемые в период с 2020 по 2021 года организовали в городе Набережные Челны ячейку, к которой привлекали новых членов. Оперативники нашли запрещенную литературу. Третий задержанный принимал активное участие в жизни данной ячейки. Операция по выявлению и прекращению деятельности экстремистской организации проведена силами ФСБ, СК и МВД. Подозреваемые не признали вину. Сейчас один из фигурантов дела заключен под стражу. Суд имеет ходатайство об аналогичной мере для оставшихся двух участников.

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Фото и видео: Следственный комитет по Татарстану

