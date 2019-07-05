Троих человек унесло в Тихий океан в Калифорнии

Троих человек унесло в Тихий океан на юге американского штата Калифорния. Об этом сообщили представители пожарной службы округа Вентура. По имеющейся у специалистов информации, люди погибли. Капитан спасательной службы Брайан Макграт заметил, что жертвы получили ранения, несовместимые с жизнью. Однако их удалось оперативно вытащить на берег.
Примерно в 16.40 троих человек унесла волна близ шоссе у тихоокеанского побережья …Несмотря на усилия по спасению, все трое получили смертельные ранения
заявление пожарной службы в Twitter
Журналисты из Los Angeles Times со ссылкой на полицию добавили, что все погибшие являлись членами одной семьи. Они рыбачили на побережье около скал.
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Видео: Twitter / VCFD PIO
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