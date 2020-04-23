Американка искала собаку четыре месяца после того, как питомца украли.

Трогательное воссоединение хозяйки с пропавшей собакой попало на видео, Об истории американки из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассказали журналисты KNTV. Они объяснили что хозяйка шестилетнего пса смогла воссоединиться с питомцем спустя четыре месяца после его исчезновения.

В KNTV пояснили, что 31-летняя Эмили Талермо потеряла Джексона 14 декабря 2019 года, когда пошла в супермаркет. Женщина оставила австралийскую овчарку около входа в магазин. Животное украли к моменту, когда владелица вернулась с покупками.

Американка пообещала награду в размере семи тысяч долларов (около полумиллиона рублей) тому, кто приведет к ней Джексона. Она также арендовала самолет за 1,2 тысяч долларов для того, чтобы пролететь над Сан-Франциско и Оклендом с баннером о поиске Джексона.

Я подключила соцсети, СМИ, сарафанное радио, соцсеть Nextdoor. Я хваталась за любую возможность, чтобы найти его вспоминает Эмили Талермо

В результате действия владелицы оправдались. Собаку заметил житель Лос-Анджелеса. Позже полиция установила и предполагаемого грабителя. Им оказался 27-летний Николас Браво из Палмдейла. На данный момент вор пойман. Собаку владелице вернули 22 апреля 2020 года. радостное событие журналисты засняли на видео.

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Фото и видео: nypost.com

