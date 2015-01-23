Контент телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя увидеть на YouTube на Украине.

Три запрещенных оппозиционных телеканала Украины заблокировали в YouTube.Об этом рассказали местные власти. Они уточнили, что ранее чиновники запретили вещание этих телеканалов в эфире на территории государства. Речь идет об оппозиционных каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране сообщение YouTube при попытке зайти на страницы трех оппозиционных каналов

Напомним, что видеохостинг продолжает транслировать новый телеканал "Первый независимый". Его создали журналисты заблокированных Киевом оппозиционных телеканалов. В начале марта министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина дважды обращалась к YouTube с просьбой заблокировать аккаунты согласно постановлению Владимира Зеленского о санкциях против владельца каналов Тараса Козака и самих СМИ. Со 2 февраля каналы прекратили эфирное вещание в стране, их деятельность продолжилась исключительно на YouTube-платформе.

Зеленский пообещал добиться блокировки вещания трех телеканалов на YouTube.

Фото: Pixabay.com