Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян

Россия доставила Афганистану гуманитарный груз.

Три российских военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Афганистан для эвакуации граждан. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ. Также борта привезли на территорию страны гуманитарную помощь.В общей сложности Москва передала местному населению около 36 тонн груза.

Специалисты уточнили, что на каждом самолете размещены бригады военных медиков, а также необходимое оборудование и лекарственные препараты. Они готовы оказать медицинскую помощь пассажирам. На рейсе будет достаточное количество питьевой воды, одеял, а также рационов питания. В рамках третьей эвакуации граждан РФ и стран СНГ из Афганистана военные планируют вернуть домой свыше 380 человек. Кроме россиян, на борт посадят студентов, обучающихся в отечественных вузах, а также представителей Киргизии. Вылет организован по поручению президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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Фото и видео: Минобороны России

