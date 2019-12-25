На Украине планируют заочно судить замглавкома Тихоокеанским флотом РФ

Дениса Березовского обвиняют в "госизмене" и "создании и руководстве преступной организацией".

На Украине созданная так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" решила заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на соответствующее заявление "ведомства".

Россиянина обвиняют в "госизмене" и "создании и руководстве преступной организацией". Украинская сторона отмечает, что Березовский способствовал "проведению подрывной деятельности" против страны, потому как в 2014 году будучи военнослужащим ВМС Украины отказался выполнять приказы Киева.

Березовский до марта 2014 года занимал должность замглавкома по боевой подготовке Военно-морских сил Украины. Позже его назначали командующим флотом, но на следующий день он принес присягу народу Крыма, вследствие чего был отстранен Киевом. Через месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пригласил Березовского на российскую службу на должность замкомандующего Черноморским флотом. Он согласился.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Путин предостерег Киев от размещения ударных комплексов на Украине.

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