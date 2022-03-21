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Три человека пропали без вести после взрыва на заводе в Греции

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На место выехали 11 пожарных на четырех машинах, а также спецподразделения по борьбе с природными катастрофами.

На заводе взрывчатых веществ в районе Итеа (область Гревена) на севере Греции прогремел взрыв. После инцидента без вести пропали три человека. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Взрыв прогремел в понедельник утром. По данным газеты Proto thema, он уничтожил большую часть объектов предприятия. Раньше там производили динамит. На место выехали 11 пожарных на четырех машинах, а также спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (ЕМАК). К заводу подъехали бригады скорой помощи и полиция.

Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах.

Телеканал ERТ

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Теги: взрыв, греция, завод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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