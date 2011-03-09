Конашенков рассказал о провокации украинских националистов в городе Сумы

Националисты хотели заминировать здание с целью обвинить Россию в якобы применении "химического оружия".

В понедельник ночью произошла утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром". Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские националисты устроили провокацию в городе Сумы. Их действия были заранее спланированы.

В субботу, 19 марта, Минобороны РФ предупреждало о готовящейся провокации. Националисты хотели заминировать здание с целью обвинить Россию в якобы применении "химического оружия". По заявлению главы Сумской областной администрации, угрозы для жителей нет. Воздушные массы двигались "не в сторону города".

Ранее мы сообщили, что ночью группа вертолетов уничтожила бронированные машины ВСУ.

Видео: Минобороны РФ