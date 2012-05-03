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Три человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

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На региональной трассе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В Кемеровской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

ДТП произошло в ночь на 19 декабря на четвертом километре трассы "Кемерово – Анжеро-Судженск". По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком марки Scania. Жертвами аварии стал водитель легковушки и двое его пассажиров.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее в ДТП на острове Русском во Владивостоке погибли два человека.

Видео: ВК/Регион-42 Кемерово

Теги: дтп, кемеровская область, кузбасс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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