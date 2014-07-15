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Третью сессию Гран-при России отменили из-за дождя

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Кроме того, из-за обильных осадков была отменена первая гонка "Формулы-2".

Третья сессия свободных заездов Гран-При России 2021 в Сочи отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует пресс-служба "Formula 1".

Тренировка должна была начаться 25 сентября после полудня.

В целях безопасности было принято решение изменить официальную программу и отменить третью сессию свободных заездов из-за форс-мажорных обстоятельств.

из сообщения "Formula 1"

Кроме того, из-за обильных осадков была отменена первая гонка "Формулы-2".

Напомним, сегодня на Сочи обрушились сильные ливни, вследствие чего поднялся уровень в реках и оказались затоплены дороги. Из-за обильного дождя поднялся уровень в реке в реке Буу в Лазаревском районе. Кроме того, водой затопило участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане. Из-за непогоды было принято решение о перекрытии участка дороги Джубга – Сочи.

Ранее мы сообщали, что в Курортном районе пройдет этап легкоатлетического забега "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга".

Видео: Instagram / Formula 2

Теги: formula 1, гонки, гран при россии формула 1, дождь
Категории: Спорт, Новости России, Лента новостей,

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