В Курортном районе пройдет этап легкоатлетического забега "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга"

Открытие стартового городка состоится в 8:30 утра. Мероприятие продлится до часа дня.

В субботу, 25 сентября, в Сестрорецке пройдет 3-й этап серии легкоатлетических забегов "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга", сообщили в Смольном.

Маршрут дистанции забега пройдет в курортной части Северной столицы по дороге к Шалашу Ленина вдоль береговой линии озера Сестрорецкий Разлив. Отмечается, что на старт выйдут не более одной тысячи человек.

Каждому участнику на старте вручат пакет с фирменной футболкой забега, а на финише – медаль. Победителям и призерам забега на каждой дистанции вручат памятные призы, грамоты и кубки. Также отметят самых опытных "возрастных" участников. В Смольном отметили, что попробовать свои силы в забеге можно бесплатно.

Стартовый городок откроют в половину девятого утра. Торжественное открытие состоится в 9:45, старт на 5 километров объявят в 10 утра, в 11:30 дистанцию закроют, а завершат мероприятие в час дня.

Ранее мы писали, что Всемирный день туризма и легкоатлетический забег ограничат движение автотранспорта.

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