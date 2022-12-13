Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера

Расселина поделила на две части оливковое поле.

Трещину в земле шириной более 200 метров и длиной в 30 метров турецкие журналисты смогли снять с квадрокоптера. Представители местного телеканала IHA Haber уточнили, что зафиксировали разлом поверхности в провинции Хатай, которая недавно серьезно пострадала от разрушительного землетрясения. Расселина поделила на две части оливковое поле.

Накануне российские экстренные службы извлекли из-под завалов в городе Хатай тело погибшей россиянки и ее ребенка. Спустя еще несколько часов там же были обнаружены тела супруга и отца. Все пострадавшие скончались. На текущий момент специалисты ГУ МЧС РФ продолжают разбирать завалы. На месте трагедии размещаются палаточные городки и полевые госпитали. Жертвами подземных толчков по стране стали более 20 тысяч граждан, еще свыше 80 тысяч человек получили ранения и травмы.

Напомним, что серия подземных толчков с магнитудой более семи сотрясла десять провинций Турции в минувший понедельник. Сотни домов остались лежать в руинах Для оказания гуманитарной и другой помощи Турции одной из первых стран откликнулась Россия. Государство направило в регион стихийного бедствия спасателей, поисковиков и необходимое оборудование. Также экипажи и гумпомощь отправилась в соседнюю с Турцией Сирию, которая также пострадала от землетрясения.

Петербургские спасатели продолжают осматривать завалы в Турции.

Фото и видео: IHA Haber