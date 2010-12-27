Тренер СКА рассказал, как команде удалось забить четыре шайбы подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 5:1.

СКА выиграли встречу с пекинским клубом "Куньлунь". Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 5:1. Тренер команды, Илья Воробьев, рассказал, как игрокам удалось забить четыре шайбы подряд.

Во втором периоде было 15-2 по броскам. Давили, сломали, дожали. Молодцы ребята. Илья Воробьев, тренер СКА.

Главный тренер китайской команды отметил, что его команда не сильно атаковала.

У нас был план максимально осложнить СКА жизнь, и он срабатывал в течение 45 минут. Не особо много атаковали, но оборонялись стойко, вратарь играл здорово. Но второй гол СКА нас надломил, мы немного потеряли уверенность. Бобби Карпентер, тренер "Куньлунь"

Ранее сообщалось, что тренер петербургского СКА рассказал об "олдскул-атмосфере" на игре со "Слованом".

Фото: СКА/ официальный сайт.