Тренер петербургского СКА рассказал об "олдскул-атмосфере" на игре со "Слованом"

Наставник команды также похвалил своих подопечных, которые качественно отрабатывали в обе стороны.

На матче КХЛ между СКА и "Слованом" была такая же атмосфера, как на чемпионате Германии 15 лет назад, заявил главный тренер армейцев Илья Воробьёв.

Было интересно здесь сыграть, арена олдскульная, я на таких играл в Германии 15 лет назад. Мне очень понравилась атмосфера. Илья Воробьёв, главный тренер СКА.

Наставник СКА также похвалил своих подопечных, которые качественно отрабатывали в обе стороны.

Напомним, матч проходил в Вене. СКА победил со счётом 7:0. Это позволило петербургскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА ведёт переговоры о проведении матча с клубом НХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК СКА