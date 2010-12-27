Тренер петербургского СКА рассказал об "олдскул-атмосфере" на игре со "Слованом"

На матче КХЛ между СКА и "Слованом" была такая же атмосфера, как на чемпионате Германии 15 лет назад, заявил главный тренер армейцев Илья Воробьёв.
Было интересно здесь сыграть, арена олдскульная, я на таких играл в Германии 15 лет назад. Мне очень понравилась атмосфера.
Илья Воробьёв, главный тренер СКА.
Наставник СКА также похвалил своих подопечных, которые качественно отрабатывали в обе стороны.
Напомним, матч проходил в Вене. СКА победил со счётом 7:0. Это позволило петербургскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее сообщалось, что СКА ведёт переговоры о проведении матча с клубом НХЛ.
Фото: Вконтакте/ХК СКА