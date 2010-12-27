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Тренер петербургского СКА рассказал об "олдскул-атмосфере" на игре со "Слованом"
Сегодня, 11:29
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alexandra08
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Тренер петербургского СКА рассказал об "олдскул-атмосфере" на игре со "Слованом"

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Наставник команды также похвалил своих подопечных, которые качественно отрабатывали в обе стороны.

На матче КХЛ между СКА и "Слованом" была такая же атмосфера, как на чемпионате Германии 15 лет назад,  заявил главный тренер армейцев Илья Воробьёв.

Было интересно здесь сыграть, арена олдскульная, я на таких играл в Германии 15 лет назад. Мне очень понравилась атмосфера.

Илья Воробьёв,  главный тренер СКА.

Наставник СКА также похвалил своих подопечных, которые качественно отрабатывали в обе стороны.

Напомним, матч проходил в Вене. СКА победил со счётом 7:0. Это позволило петербургскому клубу подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА ведёт переговоры о проведении матча с клубом НХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК СКА

Теги: кхл , нхл , ска , тренер ска
Категории: Лента новостей Новости СПб

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