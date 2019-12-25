Тренер Хабиба Нурмагомедова выступил против боя с Тони Фергюсоном

Их встреча должна была пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, поделился мнением об отмене боя с Тони Фергюсоном. Оба бойца должны были встретиться в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

"Если бы у меня был выбор, я бы хотел видеть соперником Джастина Гэтжи, потому что хотется получить гарантию, что у нас будет бой. Или с кем-то еще, кроме Тони Фергюсона. Только из-за этого. Не будет проблем, если бой с Тони не состоится. Не будет опасений, что все вновь может сорваться. Такого никогда не было, чтобы поединок срывался пять раз", - приводит слова Мендеса портал MMA Fighting.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram фото со своими хейтерами.

Фото: VK / @ufc