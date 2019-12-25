Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram фото со своими хейтерами

Он продолжает тренировки во время эпидемии коронавируса.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На ней российский боец стоит в обнимку с с бойцами ММА Магомедрасулом Хасбулаевым и Мовлидом Хайбулаевым.

"Я и мои хейтеры. Шучу, не хейтеры", - написал Нурмагомедов.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля российский боец выложил пост, в котором объявил об отмене боя. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя.

Фото: Instagram / @khabib_nurmagomedov