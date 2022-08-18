Трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы" появился в Сети

Премьера намечена на 9 сентября.

Трейлер голливудского ремейка "Ирония судьбы, или С легким паром!" появился в социальных сетях. Американская версия известной истории расскажет о неожиданной встрече незнакомцев. Основными героями стали девушка, которая осталась без пары накануне свадьбы сестры, и молодой человек, который собирается сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Напомним, что официальная дата выхода фильма запланирована на 9 сентября. режиссером проекта стал Марюс Вайсберг. Картина получила название "О судьбе" (About Fate). Роль Жени Лукашина отдана известному по телевизионному сериалу "Фарго" Томасу Манну. Роль Нади Шевелевой получила актриса из "Американской истории ужасов" Эмма Робертс. Ипполитом в новой версии картины станет британский актер китайского происхождения Льюис Тан.

Вышел дебютный тизер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона.

Фото и видео: YouTube / Movie Coverage