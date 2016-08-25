"Проксима": вышел трейлер нового фильма Евы Грин

В кинотеатрах России картина выйдет 19 декабря этого года.

В сети появился тизер французского фантастического фильма "Проксима" с Евой Грин в главной роли. Сюжет фильма развернется вокруг астронавтки Сары, роль который сыграла Грин. Героини предстоит отправится в космос, ей предстоит наладить отношения с 7-летней дочерью, которая остаётся на Земле.

Фильм снял режиссер Алиса Винокур, снявшая "Телохранителя" с Дайаной Крюгер. "Проксима" выйдет в кинотеатрах России 19 декабря этого года.

Французская картина далеко не единственная осенняя лента о космосе. На этой неделе в прокат вышла ленту "К звездам" с Брэддом Питтом в главной роли, а в октябре состоится премьера фантастической драмы "Бледная синяя точка" ("Lucy in the Sky") с Натали Портман.

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Видео: YouTube/ Pathe