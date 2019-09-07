Опубликован фрагмент фильма "К звездам" с Брэдом Питтом

Премьера фильма намечена на 20 сентября 2019.

В сети появился отрывок предстоящего фантастического триллера "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли. Видео было опубликовано на YouTube-канале студии 20th Century Fox Russia.



По сюжету картины инженер армейского корпуса отправляется в космос на поиски отца, который 20 лет назад отправился на поиски внеземной цивилизации. В опубликованной сцене можно увидеть, как герой Питта вместе с коллегами подвергся нападению во время поездки на луноходах. В конце сцены персонажи срываются с обрыва.



Режиссером "К звездам" выступил обладатель "Серебряного льва" Джеймс Грэй. Помимо звезды "Однажды в Голливуде" и "Бойцовского клуба" в картине сыграли Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис и другие. Премьера фильма намечена на 20 сентября 2019.

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia