Она уточнила, что последствия повлекут за собой экономические издержки для общества.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что британцы ощутят экономические последствия санкций против России. Об этом она сообщила на выступлении в парламенте.

По словам Трасс, последствия повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни.

Но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины. Лиз Трасс, глава МИД Британии

Она также добавила, что если президент России Владимир Путин "не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела".

Ранее МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота у посольства.

Видео: Youtube/The Sun