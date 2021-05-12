Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что британцы ощутят экономические последствия санкций против России. Об этом она сообщила на выступлении в парламенте.
По словам Трасс, последствия повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни.
Но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины.
Лиз Трасс, глава МИД Британии
Она также добавила, что если президент России Владимир Путин "не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела".
Ранее МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота у посольства.
Видео: Youtube/The Sun
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