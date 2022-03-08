МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота у посольства

Посол Ирландии в Москве был вызван на беседу.

МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота российского посольства в Дублине. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 7 марта. Водитель грузовика протаранил ворота посольства России в столице Ирландии. Его задержали, однако в посольстве отметили, что во время самой аварии местные полицеские бездействовали.

В заявлении ведомства уточнается, что вызвали на беседу посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа. МИД намерен требовать извинений и возмещения ущерба за порчу имущества.

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Видео: Youtube/Jim O Brien Tech