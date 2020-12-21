Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Петербург – Доминикана

Вылет был запланирован на 16:50.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после длительной задержки рейса Петербург – Доминиканская республика. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет авиакомпании "Nordwind" до Пунта-Каны должен был вылететь в 06:20, однако самолет задержали из-за технической неисправности. На момент ожидания все пассажиры были обеспечены напитками и едой. В итоге рейс задержали более чем на 11 часов. В настоящее время все 486 пассажиров находятся на борту и ожидают отправления.

Напомним, авиасообщение с Доминиканой было восстановлено 27-го августа. Речь идет о чартерных рейсах. Для въезда в страну пассажиры должны заполнить электронную форму и получить специальный QR-код. Российские вакцины в стране пока не одобрены.

Фото: Piter.TV