Пассажиры ждут отправления рейса из Пулково в Доминикану уже 10 часов

Вылет запланирован на 16:50.

Рейс из Петербурга в Доминиканскую Республику задерживается на 10 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Самолет авиакомпании "Nord Wind" до Пунта-Каны должен был вылететь в 06:20, однако до сих пор этого не сделал. Остальные борты этой компании отправились в срок.

Авиасообщение с Доминиканой было восстановлено 27-го августа. Речь идет о чартерных рейсах. Для въезда в страну пассажиры должны заполнить электронную форму и получить специальный QR-код. Российские вакцины в стране пока не одобрены.

Фото: Piter.TV