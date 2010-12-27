Трамвай и троллейбус в центре города окрасятся в цвета Культурного форума

Транспорт на маршрутах №5 и №10 станет цветным.

К VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму "Горэлектротранс" запустит трамвай и троллейбус в цветах мероприятия – фиолетовом, мятном и оранжевом. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Культурный" троллейбус будет курсировать на маршруте №5, а его коллега-трамай отправится на маршрут №10. В качестве афиши форума этот транспорт был выбран неслучайно, поскольку давно стал частью культуры Петербурга и представляет большую ценность для горожан.

В разное время трамваи и троллейбусы становились амбассадорами и других культурных и спортивных мероприятий. По городу ездили "театральные" трамвай и троллейбус, "джазовый" и "олимпийский" трамваи. Во время прошлогоднего Культурного форума такой цветной транспорт также выходил на рабочий маршрут.

Ранее Piter.TV показывал реплику ретро-трамвая "Американка".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"