Действующий президент США Дональд Трамп заявил о планах одержать победу в восьми штатах. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.
Речь идёт о тех штатах, где Трамп, согласно подсчётам, потерпел поражение на президентских выбрах.
Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все.
Дональд Трамп, действующий президент США
Он подчеркнул, что демократы жалуются насчёт итогов выборов в Джорджии.
Ранее Белый дом анонсировал "победный" митинг Трампа в Джорджии.
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