Демократы же жалуются насчёт итогов выборов в Джорджии.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о планах одержать победу в восьми штатах. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в Джорджии.

Речь идёт о тех штатах, где Трамп, согласно подсчётам, потерпел поражение на президентских выбрах.

Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Дональд Трамп, действующий президент США

Он подчеркнул, что демократы жалуются насчёт итогов выборов в Джорджии.

Ранее Белый дом анонсировал "победный" митинг Трампа в Джорджии.