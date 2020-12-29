Белый дом анонсировал "победный" митинг Трампа в Джорджии

Он будет направлен в поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат США.

Президент США Дональд Трамп собирается устроить "победный" митинг в Дэлтоне, штат Джорджия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ежедневном расписании действующего американского лидера уточняется, что Трамп планирует провести несколько встреч "с раннего утра до позднего вечера". Он также покинет Белый дом, чтобы провести "победный" митинг в Джорджии.

Митинг будет направлен в поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат США, назначенных на 5 января.

Ранее Трамп назвал "сильно преувеличенным" число случаев коронавируса в США.

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