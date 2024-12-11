Глава США рассказала об итогах общения с Владимиром Путиным по телефону.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил в среду, что Украина вряд ли вернет себе обратно освобожденные Россией территории. Соответствующее мнение лидер Белого дома огласил местным журналистам из телеканала CBS News. Иностранный политик выступил в Овальном кабинете перед СМИ по результатам проведенного с Кремлем телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Также иностранный политик добавил, что членство Украины в НАТО не является целесообразным решением для безопасности. Кроме того, продолжил президент, киевский режим добиваться мира.

Я буду общаться с президентом Путиным, в основном по телефону, и в конечном итоге мы рассчитываем встретиться. На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы встретимся также.... Дональд Трамп, глава США

В настоящее время министр по финансам США Скотт Бессент находится на украинской земле. Эта рабочая поездка необходима для того, чтобы убедиться в том, что власти из Вашингтона получат отправленные Киеву денежные средства обратно. Дональд Трамп добавил, что в ближайшем будущем у него состоятся новые телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В перспективе стороны смогут провести взаимные рабочие визиты глав государств в США и Россию.

Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО.

Фото и видео: YouTube / CBS News