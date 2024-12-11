Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Глава США считает, что для Росси важным условием будет отказ Киева от вступления в военный блок.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп согласился с идеей об отказе Украине от вступления в состав Североатлантического военного альянса. Таким образом иностранный политик прокомментировал слова шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что присоединение киевского режима к блоку маловероятно и непрактично. Соответствующее решение лидер Белого дома огласил местным журналистам из телеканала CBS News. Иностранный политик выступил в Овальном кабинете перед СМИ по итогам проведенного с кремлем телефонного разговора.

Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они говорили, что ни при каком условии не допустят этого. Дональд Трамп, глава США

Кроме этого политик считает, что режим прекращения огня на Украине в недалеком будущем достижим. Власти в Белом доме намерены продолжать оказывать помощь киевскому режиму, но при этом требуют от украинских коллег гарантии защиты своих финансовых вложений. В Вашингтоне пояснили, что этому государству в один из дней придется провести президентские выборы.

Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Фото и видео: YouTube / CBS News