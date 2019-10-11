Дональд Трамп выдвинул нового посла США в России

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Москва дала свое согласие на назначение.

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом стало известно из заявления Белого дома, сообщило РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Москва дала свое согласие на назначение Салливана на данный пост. В августе Трамп назвал Джона Салливана "уважаемой персоной" и отметил, что он мог бы быть очень хорошим" преемником Джона Хантсмана.

Хантсман подал в отставку в августе, его полномочия окончились 3 октября.

Ранее Трамп рассказал о разработке новых вооружений.

Видео: YouTube/ EchorouknewsTV

YouTube/ The White House