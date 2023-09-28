Трамп утверждает, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Экс-лидер Белого дома представил план по достижению мира между Москвой и Киевом.

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что смог бы предотвратить региональный конфликт на Украине за счет низкой стоимости на нефть. Соответствующее заявление политик, представитель Республиканской партии США сделал перед сторонниками, выступая на митинге в штате Мичиган. В том числе он произнес речь перед сотрудниками автомобильных заводов, которые в настоящее время бастуют против правительства.

Цены на нефть были бы такими низкими, что Россия не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель. Дональд Трамп, политик США

Известно, что Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что добьется мира между Москвой и Киевом за 24 часа, однако он не раскрывал детали о том, как именно намерен сделать это. При этом политик не исключал, что украинским властям придется пойти на территориальные уступки.

Трамп в случае переизбрания намерен ввести закон об ответном повышении пошлин.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News