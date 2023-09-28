Трамп в случае переизбрания намерен ввести закон об ответном повышении пошлин

Экс-глава Белого дома оценил торговые отношения с КНР.

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства намерен ввести закон об ответном повышении пошлин для Китая. Таким образом политик отменит действие режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пекином. Соответствующее заявление политик, представитель Республиканской партии США сделал перед сторонниками, выступая на митинге в штате Мичиган. В том числе он произнес речь перед сотрудниками автомобильных заводов, которые в настоящее время бастуют против правительства. Спикер пообещал ответные, зеркальные меры в рамках законодатель ной инициативы Вашингтона.

Я добьюсь принятия указа о торговле на основе взаимности. Это означает, что если Китай или любая другая страна заставит нас платить 100 или 200, или 300% налогов или пошлин, мы заставим их в ответ платить 100, 200, 300% пошлин. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заявил бастующим работникам в США, что Байден разрушает страну.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News