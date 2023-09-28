Трамп заявил бастующим работникам в США, что Байден разрушает страну

Экс-глава США рассказал о провальной политике лидера Белого дома.

Американский президент Джо Байден и его окружение своей политикой и курсом на переход страны на электромобили разрушают страну. Такое мнение высказал представитель Республиканской партии Дональд Трамп перед своими сторонниками, выступая на митинге в штате Мичиган. В том числе он произнес речь перед сотрудниками автомобильных заводов UAW (объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной промышленности США), которые в настоящее время бастуют против действующего правительства.

Бесчестный Джо заодно с левыми, которые уничтожат производство автомобилей и саму страну.Он продает вас Китаю и радикальным защитникам окружающей среды... понятия не имеет, что делает. Дональд Трамп, экс-глава США

Респуликанец пояснил, что Джо Байден утруждает себя запачкать руки только в тех случаях, когда берет в руки наличные средства от иностранных государств. По мнению Дональда Трампа, такие ситуации происходят чаще, чем кто-либо в стране мог бы подумать ранее.

Трамп заявил, что воспринимает выдвижение обвинений против себя как большую честь.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News