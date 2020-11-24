Трамп разрешил своей администрации начинать передачу власти Байдену

"В лучших интересах нашей страны".

Действующий президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации и Управлению общих служб начинать передачу власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену, который, по многочисленным оценкам, выиграл президентские выборы. Об этом он написал в Twitter.

Я рекомендую, чтобы Эмили Мерфи и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов. Дональд Трамп, действующий президент США

Он отметил, что дал своей команде такое же распоряжение - "в лучших интересах нашей страны".

При этом Трамп подчеркнул, что не признаёт поражения на выборах и уверен в своей победе. По его словам, он будет продолжать бороться и подавать судебные иски.

Ранее Мичиган официально утвердил победу Джо Байдена в штате.

Видео: Youtube/Global News