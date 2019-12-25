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Трамп рассчитывает остаться на второй срок
Сегодня, 15:43
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matveyvn

Трамп рассчитывает остаться на второй срок

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"Нельзя воровать голоса обманом и мошенничеством".

Президент США Дональд Трамп рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на предварительные данные, которые говорят о том, что он проиграл выборы.

Действующий президент США заявил, что выиграл выборы в ключевых штатах, а после "произошли ужасные вещи". Он отметил, что нельзя воровать голоса обманом и мошенничеством.

Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа.

Дональд Трама, президент США

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год.

Фото: pixabay.com

Теги: выборы президента сша, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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