"Нельзя воровать голоса обманом и мошенничеством".

Президент США Дональд Трамп рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на предварительные данные, которые говорят о том, что он проиграл выборы.

Действующий президент США заявил, что выиграл выборы в ключевых штатах, а после "произошли ужасные вещи". Он отметил, что нельзя воровать голоса обманом и мошенничеством.

Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа. Дональд Трама, президент США

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год.

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