Президент США Дональд Трамп рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на предварительные данные, которые говорят о том, что он проиграл выборы.
Действующий президент США заявил, что выиграл выборы в ключевых штатах, а после "произошли ужасные вещи". Он отметил, что нельзя воровать голоса обманом и мошенничеством.
Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа.
Дональд Трама, президент США
Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2021 год.
Фото: pixabay.com
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